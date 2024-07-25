مدير أمن أسيوط: تعيين خدمات أمنية لمتابعة حالة المواقف ومحطات البنزين عقب تحريك أسعار الوقود

وجه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، مأموري ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالمرور على محطات تمويل السيارات والمواقف داخل مدينة أسيوط والمراكز، لمتابعة الحالة الأمنية بالشوارع والمواقف بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

وقال مصدر أمني، إنه منذ صباح اليوم تم تعيين خدمات أمنية من ضباط المباحث والقوة النظامية من أفراد الشرطة بجميع محطات تمويل الوقود ومواقف سيارات الأجرة بمدينة أسيوط والمراكز التابعة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية من الامن والمحافظة.

وأكد المصدر، أن اليوم الخميس إجازة ولا يوجد زحام بالمواقف والحالة العامة هادئة.

وفي نفس السياق قامت إدارة مواقف أسيوط برئاسة يسري سند مدير المواقف، وبالتنسيق مع إدارة مرور أسيوط، برئاسة العميد إسماعيل المحرزي، مدير المرور، والعقيد أحمد الإدريسي، رئيس مباحث المرور، بالمرور على مواقف الأجرة بالأزهر، والتي تشمل نقل الركاب من أسيوط إلى مراكز "ديروط، والقوصية، ومنفلوط، وأبنوب، والفتح، وقرى مركز أسيوط، وومواقف نزلة عبداللاه"، والتي تشمل نقل الركاب من مراكز "أبوتيج، وصدفا، والغنايم، والبداري، وساحل سليم، وطما، وومواقف المعلمين، والشادر" والتي تشمل نقل المواطنين من أسيوط إلى المحافظات الأخرى.

وفي نفس السياق عقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعا مع مسئولي الأجهزة الرقابية والتنفيذية لتحديد سعر تعريفة الأجرة الجديدة، وتكليف مسئولي المواقف والمحافظة بمتابعة تطبيق التعريفة المقررة من المحافظة.

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:

بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.