قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك أهمية قصوى لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجددًا عقب انتهاء المدة المحددة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة تدعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث أنه تم وضع نحو 636 مليار جنيه لدعم هذه الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة زيادة أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجيا حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح أن الدولة ملتزمة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف الحالي وذلك بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل، فيما يتم العمل على توفير الموارد اللازمة لمنع انقطاع الكهرباء مجددًا.

ولفت إلى أن هناك خططًا من قبل الدولة في جميع الملفات الاقتصادية الهامة التي تهم المواطن، ويتم التعاون مع صندوق النقد الدولي بشكل يستهدف الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب، معقبًا: «صندوق النقد لا يفرض علينا شيئا فالحكومة تضع البرنامج وتتم مناقشته وفق آليات وضوابط محددة».