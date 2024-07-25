جيلان علاء تكشف أسباب رفض والدها دخولها مجال التمثيل

أكدت الفنانة جيلان علاء أن أهلها كانوا ضد دخولها مجال التمثيل، وخاصة والدها، مشيرة إلى أن والدها كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البيت.

وقالت جيلان، خلال تصريحات إذاعية، إنها تحصل على مئات الإشعارات على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تقوم بنشر فيديوهات تقليد للفنانين، مشيرة إلى أنها تحب أن يشعر الناس بالسعادة.

وأوضحت أن هناك بعض الفنانين يتقبلون الأمر بمزاح ويعتبرونه عاديًا، بينما آخرون شعورا بالغضب منها بعد تقليدها لهم، لكنها لا تجمعها علاقة بهم لكي تخبرهم أن الأمر ليس سيئًا ولا يستدعي الغضب.

وأشارت إلى أنها تريد توضيح أنها لا تقوم بتقليد أحد بغرض أن يشعروا بالغضب أو غيره، لكنها تمتلك موهبة التقليد منذ الصغر، حيث كانت تحب تقليد الفنانين منذ أن كانت في سن الخامسة.