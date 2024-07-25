حقق الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 2.8%، بعد نموه بمعدل 1.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من التوقعات، مما يعكس بشكل أساسي زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في المخزون الخاص، والاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية.

وبالنسبة للتضخم ذكر تقرير الوزارة، أن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 2.6% مقابل ارتفاعه خلال الربع الأول بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني مقابل 3.7% خلال الربع الأول.