انطلاق النسخة الأولى لجائزة بريكس لتلاوة القرآن في روسيا

انطلقت النسخة الأولى من مسابقة جائزة القرآن لدول بريكس، لتلاوة القرآن، وذلك في مدينة قازان الروسية بمشاركة قراء من 20 دولة، بما فيها الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى ممثلين عن العالم العربي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال رشان أبياسوف نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، إن المسابقة، التي ستقام لأول مرة في عام 2024، من المقرر أن تكون سنوية.

وتوفر المسابقة منصة فريدة لعرض المواهب في تلاوة القرآن الكريم وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول.

و"بريكس" هي مجموعة اقتصادية تضم في عضويتها حتى الآن 10 دول من بينها روسيا والبرازيل والصين.