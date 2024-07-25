مقتل 9 أشخاص جراء هطول غزير للأمطار في ولاية جوجارات الهندية

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في ولاية جوجارات الهندية في مقتل تسعة أشخاص ونقل مئات الأشخاص إلى مناطق آمنة يوم الأربعاء، حيث استمرت الأمطار الغزيرة في ضرب مناطق مختلفة من الولاية.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الولاية نجمت الوفيات عن صواعق البرق والفيضانات، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

وقالت الحكومة المحلية إن إجمالي 74 منطقة بالولاية سقط فيها أكثر من 500 ملم من الأمطار. وأضافت أنه تم نقل 4238 شخصا وإنقاذ 535 شخصا من سبع مناطق.

وخلال استعراض الوضع في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وجه رئيس وزراء الولاية بوبندرا باتيل الوزراء بزيارة المناطق المتضررة وتوجيه الإدارة المحلية في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأضافت الحكومة أن الكهرباء أعيدت إلى 5796 من أصل 5817 قرية متضررة. ومن بين الطرق المتضررة بسبب الأمطار، تم تشغيل 30 طريقا، بما في ذلك طريقان سريعان، و23 طريقا قرويا، و5 طرق أخرى.