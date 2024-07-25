

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام، والأقاليم والتاكسى، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، والذي أقر بتعديل سعر البنزين والسولار.

وقالت "عازر" في بيان لها اليوم الخميس، إنه تم زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط (الداخلية والخارجية) بين مراكز المحافظة بعضها البعض، وبينها وبين المحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن تعريفة ركوب السيارات والمركبات بعد الزيادة تأتي على النحو التالي:

- سيارات الأجرة السرفيس من 3 جنيهات لتصبح 3.50 جنيه.

- سيارات تاكسي العداد (فتح العداد) من 7.75 جنيه لتصبح 8.50 جنيه، وكل (1) كم بسعر (1.10) جنيه.

- مركبات التوكتوك من 4.50 جنيه لتصبح 5 جنيهات.

- قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 3.50 جنيه لتصبح 4 جنيهات.

ووجهت المحافظ، إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف، بالتنسيق مع مشروع النقل الداخلي والسياحة بالمحافظة بالاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من سائقي السيارات والمركبات المشار إليها بالمادة الأولى.

كما تكلف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنسيقا مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام سائقي السيارات والمركبات المشار إليها بالمادة الأولى بتعريفة الركوب المقررة، على أن يتم الاعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة أو مركبة.

فيما تم تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها، ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكل الطرق بدائرة المحافظة، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين، أو تخالف خطوط السير، أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون حيال المخالفين على أن يتم الإعلان بجميع المواقف بأنه في حالة ظهور تقاعس من قبل المركبات العاملة على أي خط من الخطوط سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.