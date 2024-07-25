العثور على مقبرة جماعية تضم رفاة 14 شخصا قتلهم داعش في نينوى بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الأربعاء أنه تم العثور على رفاة 14 شخصا من ضحايا تنظيم داعش في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى/400 كيلومتر شمالي بغداد/.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "وردت معلومات عن وجود رفاة بشرية في حي السعد بقضاء تلعفر وشرعت قوة مشتركة من الفوج الثاني في لواء المشاة 73 الفرقة 15 والحشد الشعبي لتفتيش المكان وتم العثور على رفاة 14 شخصا من ضحايا عصابات داعش الإجرامية قد دفنها في وقت سابق".

وأوضح البيان أنه "تم الاستدلال على الرفاة أثناء قيام أحد المواطنين بحفر وعمل أساس بناء لإحدى المدارس قيد الإنشاء في حي السعد بقضاء تلعفر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرفاة بهدف تسليمها إلى الجهات المختصة لغرض التعرف على هويتها".

وبحسب إحصائية عراقية حكومية فإن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها منذ حقبة الرئيس الراحل صدام حسين وما تلاها من أعمال عنف بلغت 204 مقابر تم فتحها من أصل 289 موقعا تم اكتشافه وتحديده من قبل فرق حكومية متخصصة بينما يجري العمل على فتح مقابر أخرى.