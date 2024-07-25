الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا انزلاق التربة في إثيوبيا قد ترتفع إلى 500 قتيل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن حصيلة انزلاق التربة هذا الأسبوع في جنوب إثيوبيا ارتفعت إلى 257 قتيلا.

وبحسب الأمم المتحدة قد ترتفع حصيلة القتلى إلى 500 قتيل، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأفادت السلطات المحلية في إثيوبيا أفادت، قبل يومين، بارتفاع حصيلة الكارثة إلى 229 قتيلا، بينهم 148 رجلا و81 امرأة، بحسب إدارة شئون الاتصالات في منطقة جوفا، التي تقع على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقعت الكارثة، بحسب السلطات المحلية، جراء هطول أمطار غزيرة صباح الإثنين الماضي. وتشيع الانزلاقات الطينية خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، الذي يبدأ في يوليو، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر.