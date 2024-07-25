الكرملين يعلق على مقترح نتنياهو أمام الكونجرس بتشكيل ناتو شرق أوسطي

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دعا متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، لانتظار تفاصيل أكثر حول طرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الأخير لتشكيل «ناتو شرق أوسطي»، حتى يتم الخروج باستنتاجات متعلقة بهذا الطرح.

وقال بيسكوف للصحفيين: «ينبغي علينا أولا انتظار تفاصيل الفكرة التي أعرب عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس، بشأن إنشاء نظير لحلف الناتو في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم نستخلص النتائج».

وأضاف ردا على طلب وكالة «تاس» للتعليق على هذه المبادرة: «نحتاج لفهم دلالات منطق نتنياهو قبل الخروج بأي شيء.. نحن بحاجة إلى فهم تفاصيل مثل هذه المبادرة».

وفي الوقت نفسه، لفت بيسكوف الانتباه إلى حقيقة أن الناتو «ذو توجه تصادمي واضح وممنهج»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «تم إنشاء الناتو في البداية لاحتواء الاتحاد السوفيتي، ثم استمر في أداء وظائف لاحتواء روسيا الاتحادية وهو مستمر في القيام بذلك حتى يومنا هذا».

وتساءل: «هل نحتاج إلى آليات مواجهة في الشرق الأوسط؟ هذا أمر مشكوك فيه».



