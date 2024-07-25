وكيل وزارة البترول: مصر ضمن أرخص 4 دول عالميا في أسعار الوقود

قال المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق، إن ملف الطاقة شهد تغيرات كبيرة على مستوى العالم خلال الـ4 سنوات الأخيرة؛ بسبب التغيرات الجيوسياسية والأزمات التي بدأت مع انتشار جائحة كورونا، مرورًا بحرب روسيا وأوكرانيا والتوترات في شرق مصر وجنوبها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن تلك العوامل، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والتأمين، أثرت على أسعار المنتجات البترولية العالمية وتوافرها.

وأشار إلى أن «مصر كانت تتحمل جزءًا كبيرًا من الدعم لتوفير البنزين والسولار للمواطن بسعر قليل»، قائلًا إن «مصر ضمن أرخص 4 دول حول العالم في أسعار المنتجات البترولية».

ونوه أن «دعم المواد البترولية يُحمل الدولة أعباء كبيرة، إلى جانب الأعباء التي تتحملها الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين». وأكد أن التحريك الأخير في الأسعار لا يقترب من المستوى العالمي، معقبًا: «هناك فرق كبير بين سعر اليوم والسعر العالمي، ونتخذ تلك الإجراءات حتى نقلل الفجوة بين سعر التكلفة والبيع».

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار: بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.