الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادي

رحب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأشار رشدي إلى أن الإجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لإستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي إن الإتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة إذا أظهر الطرف الحوثي الإلتزام الواجب بخفض التصعيد، والنية الصادقة للإنخراط في عملية سياسية، على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة، تقود إلى إنهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.