محافظ شمال سيناء: الأنفاق مع غزة أثرت سلبا على مصر وقضينا عليها تماما بعد 2013

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن «الأنفاق التي تصل بين مصر وقطاع غزة، كانت موجودة في فترة من الفترات، وكان لها استخدام سلبي حتى على الجانب المصري».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الحدث العربية»، اليوم الخميس، أن «مصر خططت بعد عام 2013 للقضاء على تلك الأنفاق تمامًا»، منوهًا بأن عددها كان كبيرًا.

وأكمل: «قضينا على تلك الأنفاق والمشكلة ليست القضاء على النفق، ولكن القضية تكمن في اقتلاع المشكلة من جذورها»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «مصر أنشأت منطقة عازلة في الحدود مع قطاع غزة تمتد لعمق كبير جدًا، بها أجهزة تأمين عالية التقنية؛ لمنع عودة موضوع الأنفاق مرة أخرى تحت أي مسمى».