وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى الشهداء المركزي

تفقد الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى الشهداء المركزي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، والوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وشهدت الجولة التفقدية بالمستشفى المرور على قسم العناية المركزة، والحضانات، وغرفة رعاية المبتسرين.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العمليات والجراحة، واطلع على احتياجات المستشفى من أجهزة طبية وتأثيث، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.



وحرص وكيل الوزارة على الاستماع لآراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، وكذلك الاستماع لطاقم العمل من تمريض وأطباء وإداريين، كما تأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

وشدد على ضرورة التنسيق بشأن الإبلاغ الفوري بأي نقص في مستلزمات المستشفى، وطالب الإدارة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على النظافة داخل المستشفى وفي محيطه.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد رفعت، مدير إدارة الرقابة الداخلية بالمديرية، والدكتور محمد عبد المنعم، وكيل مستشفى الشهداء، والمهندس علاء عطية، مدير مكتب وكيل الوزارة.

