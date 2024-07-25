إلغاء 140 رحلة جوية في مطار فرانكفورت بسبب احتجاجات نشطاء المناخ

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أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت اليوم الخميس أنه تم إلغاء نحو 140 رحلة جوية في المطار بسبب احتجاجات نشطاء المناخ.

وقالت شركة فرابورت إنه على الركاب توقع حدوث تأخيرات في مواعيد الرحلات بقية اليوم. وكان من المقرر أن تكون هناك 1400 رحلة إقلاع وهبوط خلال اليوم.

وعادت مدارج الطائرات للعمل مجددا الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0550 بتوقيت جرينتش)، بعد ثلاث ساعات من دخول النشطاء لأرض المطار وتثبيت أنفسهم في المدارج وحاجز بالمطار.

وأدان متحدث باسم فرابورت الاحتجاج، قائلا إن " منفذي الاحتجاج يواجهون عقوبات مشددة و دعاوى مدنية مقابل إحداث أضرار".