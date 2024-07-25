الرئيسان الروسي والسوري يناقشان احتمال عقد اجتماع بين الأسد وأردوغان

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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره السوري بشار الأسد مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط منها احتمال عقد اجتماع بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال لقائهما، في إطار زيارة غير معلنة أجراها الأسد إلى موسكو، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

ونقل البيان عن بوتين قوله للأسد خلال اللقاء: "لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع بوتين: "أنا مهتم جدًا بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، والذي يميل، لسوء الحظ، إلى التفاقم، وهذا ينطبق أيضًا على سوريا بشكل مباشر".

ووفق الكرملين، قال بوتين للأسد: "آمل أن نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضًا.. وهناك اتجاهات واعدة فيها".

من جانبه، قال الأسد إن زيارته "تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين البلدين"، مضيفا "مرت بلدانا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة للغاية".

وتابع: "حافظت العلاقات بين بلدينا على الثقة المتبادلة، وهذا مؤشر على نضج شعبينا"، وفق المصدر ذاته.

كما قال: "في ظل الأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة"، بحسب بيان الكرملين.

ولم ينقل البيان الروسي تفاصيل الاجتماع وما تم التوصل إليه.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من زيارة ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السورية دمشق.

وخلال الزيارة أجرى لافرنتييف محادثات مع الأسد ومع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.