أوكرانيا: إحباط خطط روسية لإضرام النار عمدا في بولندا ودول البلطيق

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قال جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم الخميس، إنه أحبط هجمات روسية مخططة لإضرام النار عمدا على مراكز التسوق وغيرها من منافذ التجزئة في بولندا ودول البلطيق ودخل حدودها.

وقال جهاز المخابرات إن مجموعة من 19 شخصا احتجزوا في 37 مداهمة في أربع مناطق أوكرانية، فيما صادر الضباط جوازات ورخص سياقة مزورة.

وأكدت الشرطة الأوكرانية أيضا عمليات الاعتقال، قائلة إنه جرى القبض على قائد العملية في منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب البلاد.

وكان من المقرر أن ينفذ مواطنون أوكرانيون الهجمات المخطط لها - بما في ذلك على محطات الوقود والصيدليات والأسواق - بأوامر من موسكو، بهدف تشويه سمعة أوكرانيا وتقويض الدعم لكييف بين حلفاء البلاد الغربيين.

وأفادت المزاعم بأنه جرى الطلب من المشتبه فيهم تصوير الحرائق وإرسال مقاطع الفيديو لجهاز المخابرات المحلي (أف إس بي). ويواجهون الآن عقوبات محتملة بالمؤبد بناء على اتهامات بتزوير وثائق والخيانة.

ولم يتسن التحقق من التقارير بشكل مستقل.