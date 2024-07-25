الصين: نتواصل مع مختلف الأطراف لوقف هجمات البحر الأحمر

أكد القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، شاو تشنج ، أمس، أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف في اليمن بمن فيهم الحوثيون، لإيقاف الهجمات في البحر الأحمر وحماية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

وقال تشنج خلال مؤتمر عبر الإنترنت، نظمه مركز صنعاء للدراسات: "لدينا تواصل مع مختلف الأطراف، بما فيها الحوثيون، من أجل وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر التي أدت إلى مضاعفة تكاليف الشحن"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وشدد تشنج على "ضرورة إيقاف الصراع في قطاع غزة الذي قال إنه سيعمل على خفض التصعيد في البحر الأحمر".

وأوضح الدبلوماسي الصيني، أن "معظم السفن الصينية لم تتأثر بالهجمات بشكل مباشر بعد أن غيرت بعضها المرور عبر رأس الرجاء الصالح"، لافتا إلى "حادثتين تعرضت فيهما سفينتان صينيتان لهجومين بعد أن ظن المهاجمون أنهما لدول أخرى".

ودعا تشنج إلى "إيقاف أي تصعيد للصراع عقب الهجمات التي شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة غربي اليمن السبت الماضي"، محذرا من أن "أي تصعيد سيؤثر على الحياة اليومية والمعيشية لليمنيين".

و"تضامنا مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر الماضي بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.