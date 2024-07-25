الاتحاد الأوروبي وسنغافورة ينتهيان من المحادثات بشأن اتفاق التجارة الرقمية

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انتهت المفوضية الأوروبية وسنغافورة، اليوم الخميس، من المحادثات بشأن اتفاق التجارة الرقمية الجديد.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي "هذا الاتفاق يرفع طموح قواعد التجارة الرقمية عالميا، بما في ذلك حماية الكود المصدري وتدفق البيانات غير المقيد".

ومازال اتفاق التجارة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة بحاجة لأن يصدق عليه البرلمان الأوروبي ووزراء دول الاتحاد الأوروبي. ولا يحتاج إلى أن تصدق عليه البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاتفاق عقب اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة الذي دخل حيز التنفيذ في 2019.

وقالت الوزيرة السنغافورية المسؤولة عن التجارة جريس فو، "سوف يخفض اتفاق التجارة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة التكاليف ويعزز الكفاءة للشركات سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم، بتمكين نظم تجارة رقمية قابلة للتشغيل المتبادل من أجل الدفع الإلكتروني والمعاملات بدون ورق مثل الفواتير الإلكترونية للشحن".

وأضافت "ذلك سوف يعزز قدرا أكبر من تجارة الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة بتمكين تدفق بيانات التجارة الموثوق في كل القطاعات".

وأحد المكونات الرئيسية للاتفاق هو تقليل العقبات أمام نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة.