أوكرانيا تعلن عن اعتقال مشتبه به في مقتل السياسية إيرينا فاريون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الشرطة الأوكرانية اعتقلت أول مشتبه به في قضية مقتل السياسية المثيرة للجدل إيرينا فاريون.

وكانت فاريون، النائبة البرلمانية القومية الأوكرانية السابقة والأستاذة الجامعية المعروفة بخطاباتها المناهضة لروسيا، قد أُصيبت برصاصة في رأسها خارج منزلها في لفيف يوم الجمعة وتوفيت في المستشفى في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام إن "وزير الداخلية إيهور كليمينكو أبلغني للتو بنبأ اعتقال مشتبه به في مقتل إيرينا فاريون"، مضيفا أن المعتقل يبلغ من العمر من العمر 18 عاما من مدينة دنيبرو الواقعة جنوب – شرقي أوكرانيا.

وتلقى كليمينكو تعليمات بإطلاع الرأي العام على جميع التفاصيل.

وأفاد بيان للشرطة على فيسبوك أن "هناك أدلة كافية تشير إلى أن الشخص المعتقل أطلق النار على العالمة اللغوية" في إشارة إلى مجال التخصص الأكاديمي لفاريون.

وقالت الشرطة إن المشتبه به استأجر ثلاث شقق على الأقل في لفيف. ويتردد أن تحركاته قد تم تتبعها باستخدام كاميرات المراقبة. كما جرى أيضا تمشيط حوالي 100 هكتار من الغابات كجزء من التحقيق.

لكن مازال من غير الواضح هوية الطرف الذي أمر بالقتل.

ويُذكر أن فاريون، التي اشتهرت بانتقادها للأوكرانيين الناطقين بالروسية، قد شغلت مقعدا في البرلمان عن حزب سفوبودا (الحرية) اليميني المتطرف في الفترة من 2012 إلى 2014.