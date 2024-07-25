توريد 223 ألفا و340 قمح بكفر الشيخ حتى اليوم

أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن المزارعين من أبناء المحافظة، يواصلون توريد القمح المحلي المنتج من الأراضي الزراعية بالمحافظة يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الكميات الموردة بالمنافذ المختلفة إلى 223 ألفا و340 طن قمح محلي منذ بدء التوريد وحتى اليوم الخميس بالشون والمطاحن والصوامع على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عمليات توريد القمح منتظمة بجميع المنافذ البالغ عددها 25 موقعا التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "وهي الجهات المسوقة للقمح"، وكذلك إجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من استلام المحصول طبقا للقرار الوزاري في هذا الشأن.

وأصاف عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة بالمحافظة المتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى من المزارعين بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024، مع حظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين.