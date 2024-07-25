تعليق حركة الطيران في مطار فرانكفورت الألماني بعد دخول نشطاء مناخ

تم تعليق حركة الطيران في مطار فرانكفورت بألمانيا بشكل مؤقت بعد أن تمكن نشطاء من جماعة المناخ "الجيل الأخير" من الدخول إلى أرض المطار، حسبما أكدت الشرطة صباح اليوم الخميس.'s biggest airport.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع، دخل عدة متظاهرين من خلال سياج في الساعات الأولى من الصباح ولصقوا أنفسهم على المدرج في أكبر مطار في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية المتمركزة في المطار: "جميع السلطات الأمنية تعمل حاليا على حل الاضطرابات في أسرع وقت ممكن".

وفي منشور على منصة "إكس"، دعت جماعة "الجيل الأخير" إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وقالت الجماعة: "إن استخراج وحرق النفط والغاز والفحم المستمر يشكل تهديدا لوجودنا".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن لصق نشطاء من "الجيل الأخير" أنفسهم على المدرج في مطار كولونيا/بون في ألمانيا يوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران لفترة وجيزة.