القبض على 8 متظاهرين بعد توقف حركة الرحلات في مطار فرانكفورت

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قالت الشرطة الألمانية إنه تم احتجاز ثمانية أشخاص عقب مشاركتهم في احتجاج للجماعة المعنية بشؤون المناخ " الجيل الأخير" بعد توقف مؤقت لحركة الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الخميس إن سبعة أشخاص تمكنوا من دخول أرض المطار في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وقاموا بتثبيت أنفسهم في مدرجين مركزين.

وعلق شخص آخر في سياج المطار، وتم احتجازه أيضا.

وتوقفت حركة الرحلات الجوية مؤقتا في أكبر مطار بألمانيا بسبب الاحتجاج، ولكن تم استئناف العمليات جزئيا في أربعة مدارج الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وقالت الشرطة الاتحادية إنه تم تحرير اثنين من الناشطين من المدرج وتسليمهما إلى شرطة المنطقة.