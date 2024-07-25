محافظ سوهاج يتابع انتظام سير العمل بمحطات الوقود ويتفقد الشوارع

قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، لمتابعة انتظام سير العمل بمحطات الوقود، وتفقد عدد من الشوارع والميادين للوقوف على مستويات النظافة ورفع الإشغالات، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

*تفقد محطات الوقود*

استهل المحافظ جولته بتفقد محطة وقود "مصر للبترول" بشارع أخميم/سوهاج بنطاق مركز أخميم، ومحطة وقود "عرام" بمنطقة العارف بنطاق حي غرب سوهاج، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل في تلك المحطات، وتوافر المواد البترولية، وعدم وجود أي معوقات، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024.

*تفقد المحال التجارية*

تضمنت جولة المحافظ مساء اليوم، تفقد عدد من المحال التجارية بشارع أخميم/سوهاج، وميدان العارف بالله، ومنطقة القيسارية، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وثبات الأسعار. وجه رئيس حي غرب برفع مستوى النظافة بالمنطقة، ورفع الإشغالات، وإلزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق. كما وجه برفع كفاءة ساحة مسجد العارف بالله واستغلالها كمتنفس للأهالي وإقامة معرض دائم بها لتوفير المنتجات المختلفة من ملابس، ومستلزمات دراسية، وكتب، وسلع غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

*التواصل مع المواطنين*

التقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بما يحدث في شوارع المحافظة من انضباط ورفع مستويات النظافة والتجميل، مطالبين باستمرار تلك الحملات. استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين وآرائهم، موجهاً بتنفيذ فوري لبعض الطلبات ودراسة البعض الآخر، مؤكداً على أهمية التواصل مع المواطنين ومعرفة متطلباتهم والعمل على تلبيتها.