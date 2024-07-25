الأردن يمنح تصاريحه للخطوط الجوية اليمنية لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، أن الأردن منح تصاريحه للخطوط الجوية اليمنية لإعادة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى عمان ابتداء من اليوم الخميس بعد توقف استمر نحو شهر.

وتحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو لقناة "المملكة" الأردنية عن ترتيبات لعودة الرحلات من صنعاء إلى عمان ابتداء من اليوم الخميس موضحا أن "التصاريح تم منحها للخطوط الجوية اليمنية لعودة الرحلات من صنعاء إلى عمان ابتداء من الـ 25 من الشهر الحالي".

وتوقفت الرحلات بين المدينتين منذ 19 يونيو الماضي، وكان معدل الرحلات أسبوعيا قرابة 6 رحلات حينها.

لكنه يتوقع "تضاعف عدد الرحلات" قائلا "نتوقع عددا مضاعفا من الرحلات بمعدل قرابة 3 رحلات يوميا إلى حين تغطية الطلب على السفر من صنعاء إلى عمان" مشيرا إلى أن كثيرا من المسافرين ما زالوا ينتظرون إعادة تشغيل الرحلات.

ومنحت الخطوط الجوية اليمنية "الحق في تشغيل الرحلات" على ما ذكر مستو الذي قال إن هذه الشركة "طلبت تشغيل عدد كبير من الرحلات بعد فترة التوقف".

وأوضح أن "العودة ستكون بزخم عال نتوقعها تكون على الأقل رحلتان إلى 3 رحلات يوميا إلى حين أن يخف الطلب إلى حدوده الطبيعية" مستندا في ذلك إلى "معلومات الخطوط الجوية اليمنية".

وتابع أن "الطلب على الرحلات سيستمر بزخم عال لشهر على الأقل".

وأشار إلى أن "غايات المسافرين القادمين من صنعاء إلى عمان "متعددة منها القدوم من أجل العلاج أو الانتقال إلى مدن أخرى عبر مطار الملكة علياء الدولي".

وأمس الأربعاء رحب الأردن بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" يقضي إلى خفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية.

والثلاثاء الماضي أعلن غروندبرغ أن الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" اتفقا على تدابير لوقف التصعيد في ما ذكر أعلاه.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن "22 يوليو أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن أربعة نقاط.

وأشار جروندبرج إلى "الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق".