حملات لمكافحة ناقلات الأمراض بالشريط الحدودي في رفح

أكد الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، قيام فريق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة والسكان المصرية، برئاسة المهندس محمد جهاد عنايت، والمهندس محمد عبدالجليل، يرافقه فريق الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، وبالتنسيق مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بنطاق الشيخ زويد ورفح، بتنفيذ برنامج مكثف لمكافحة ناقلات الأمراض بالشريط الحدودي؛ للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن فرق المكافحة تعمل منذ الأمس لمكافحة القوارض و البراغيث وذبابة الرمال، والبعوض البالغ والحشرات الطائرة، باستخدام أجهزة الضباب، من خلال الرشاشات الظهرية، ووضع المصائد بالشريط الحدودي بمدينة رفح ومنفذ رفح ومنفذ العوجة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالهادي إدارة المتوطنة، استمرار أعمال المكافحة على مستوى المحافظة، وعلى راسها الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، ومكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل على جحور القوارض، وأعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الأمراض، مع الالتزام بالتعليمات في جميع مراكز ومدن المحافظ.