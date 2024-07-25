انطلاق المراسم الجنائزية الأولى لرئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي ترونج

بدأت اليوم الخميس في فيتنام، أولى المراسم الجنائزية لرئيس الحزب الشيوعي نجوين فو ترونج الذي توفي في وقت سابق من الشهر الحالي عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وجرى إحياء اليوم الأول من مراسم الجنازة التي تستمر يومين بتنكيس العلم في ميدان "با دينه" في هانوي. كما جرى تنكيس الأعلام في جميع المكاتب الحزبية والوكالات الحكومية وكذلك في الشركات والمراكز التجارية والمواقع العامة عبر البلاد.

ورغم هطول أمطار غزيرة بشكل متقطع خلال المراسم، اصطف عشرات الآلاف من الأشخاص لوداع ترونج. ويتم عرض نعشه الآن في القاعة الجنائزية الوطنية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن ترونج كان بطل العلاقات العميقة بين الشعبين الأمريكي والفيتنامي، وأن قيادته ساعدت في تعزيز الصداقة بين العدوين السابقين.

ومن المقرر أيضا أن يتوافد قادة ومسؤولون من الخارج على فيتنام لتأبين ترونج، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وممثل الرئيس الصيني الخاص وانج هونينج.