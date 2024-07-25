اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي رُوعي فيها الكفاءة والأقدمية، وضخ دماء جديدة في شرايين المواقع الشرطية، وكذلك تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لضمان أداء أمني متميز.

ومن بين ترقيات وتنقلات حركة الوزارة، تولى اللواء عمرو رؤوف منصب مدير أمن الشرقية، خلفًا للواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية السابق.

يُذكر أن اللواء عمرو رؤوف قضى مدة لا تقل عن 7 سنوات في مجال البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، حيث تدرج في المناصب من رئيس لفرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، ثم رئيس لفرع البحث الجنائي بفرع الشمال بمدينة أبو كبير، ثم رئيس لمباحث المديرية، ثم مديرًا للمباحث الجنائية، ثم حكمدارًا لمديرية أمن المنوفية، ثم مديرًا للأمن بها، حتى صدر قرار وزير الداخلية بتوليه منصب مدير أمن الشرقية.

حقق اللواء عمرو رؤوف خلال فترة عمله في مديرية أمن الشرقية العديد من النجاحات في قضايا القتل والتشكيلات العصابية، وشارك في تطهير المناطق الحدودية من البؤر الإجرامية، بالإضافة إلى تطهير منطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان من البؤر الإجرامية.