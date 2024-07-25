﻿بيربوك عن بوتين: بإمكاننا التصدي لمن يعتقد أن قانون الأقوى يتفوق على قوة القانون

في ضوء الأزمات العالمية، ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشعب في بلادها مواجهة وتنفيذ التغييرات اللازمة بشكل جماعي.

وفي بداية جولتها الصيفية في شمال ألمانيا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "دفن الرأس في الرمال لن يدفعنا قيد أنملة إلى الأمام. التشاؤم ليس حلاً". وأضافت: "فقط عندما نبني مستقبلنا بشجاعة وإبداع وبالدرجة الأولى بشكل جماعي، سنتمكن كبلد ومجتمع من تجاوز عصر التحول العالمي هذا بشكل أقوى وأكثر مرونة".

وأعربت بيربوك عن تفاؤلها بالرغم من الأزمات، وقالت إن من الممكن تعزيز الاقتصاد من خلال شراكات عالمية جديدة وعقول ذكية من جميع أنحاء العالم، وأنه يمكن أن تصبح ألمانيا "نقطة التقاء بالنسبة للتحول الدولي في مجال الطاقة وأن تصبح محركًا للاستدامة والكفاءة والابتكار".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب الروسية على أوكرانيا، أضافت بيربوك أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يمكنهما "التصدي معا لمن يعتقد أن قانون الأقوى يتفوق على قوة القانون". وتابعت الوزيرة الألمانية: "يجب أن نستعد وأن نكون مستعدين للوقت الذي ينتظرنا. ولكن معًا يمكننا تحقيق ذلك".

وفي بداية جولتها، تعتزم وزيرة الخارجية زيارة شركة "فلنسبورجر فارتسويجباو" للمركبات العسكرية في مدينة فلنسبورج. يذكر أن هذه الشركة تنتج دبابات مختلفة لصالح أوكرانيا أو تقوم بصيانتها. وفي أوكرانيا نفسها، تقوم الشركة بصيانة وإصلاح المركبات العسكرية ومنها الدبابات.



