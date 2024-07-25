الفلبين تستعد لمواجهة تسرب زيتي بعد غرق ناقلة

قالت قوات خفر السواحل والمسئولون في الفلبين، اليوم الخميس، إن ناقلة تحمل 4. 1 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي غرقت في الفلبين اليوم، عقب أن ضربتها أمواج قوية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم عمل الناقلة وأثار مخاوف بشأن حدوث تسرب زيتي في خليج مانيلا.

وأكدت قوات خفر السواحل، إنقاذ 16 من أفراد طاقم الناقلة ام تي تيرا نوفا عقب انقلاب الناقلة في خليج مانيلا قبالة بلدة ليماي في إقليم باتان، على بعد 40 كيلومترا غرب مانيلا خلال الليل.

وتم رصد تسرب زيتي "على مساحة ميلين بحريين" من السفينة الغارقة.

وقال الادميرال ارماند باليلو من قوات خفر السواحل: "هناك خطر كبير من تأثر مانيلا، وشواطئها، إذا تسرب الوقود لأن ذلك حدث داخل خليج مانيلا".

وأشار إلى أن الناقلة كانت في مياه ضحلة، ويمكن القيام بالسحب سريعا لحماية محيط مياه باتان وخليج مانيلا من التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية.