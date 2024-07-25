تراجع ثقة قطاع الأعمال بفرنسا خلال فترة الانتخابات

تراجعت ثقة قطاع الأعمال بفرنسا إلى مستويات لم يشهدها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث تعاملت الشركات مع الاضطرابات التي حدثت نتيجة للانتخابات المبكرة التي أجريت مؤخرا والتي دفعت البلاد نحو مستقبل سياسي غامض، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للانباء اليوم الخميس.

وانخفض المقياس الشهري بواقع خمس نقاط ليصل إلى 94، في حين توقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج، عدم تغير المقياس عند نقطة واحدة أقل من المتوسط ​​​​على المدى الطويل البالغ 100.

ويعطي الاستطلاع مؤشرا مبكرا لكيفية تأثير الانتخابات الفرنسية على اقتصاد البلاد، حيث أنها أجريت خلال الفترة بين 27 من يونيو الماضي و22 من يوليو الجاري، وهي الفترة التي شملت إجراء جولتي تصويت وما تلى ذلك مباشرة.



