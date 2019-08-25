رئيس الوزراء العراقي: لا توجد صعوبة في السيطرة أمنيا على صحراء الأنبار

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أنه لا توجد صعوبة في السيطرة أمنيا على صحراء الأنبار، مشددا على أهمية استمرار العمليات الأمنية لمعرفة مدى استعداد القوات الأمنية من الجيش والشرطة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن عبد المهدي قوله - خلال اجتماع أمني عقده عقب وصوله إلى محافظة الأنبار للإشراف على سير عمليات "إرادة النصر" في مرحلتها الرابعة اليوم الأحد، "إن عمليات إرادة النصر، التي تأتي بعد عامين من تحقيق النصر على تنظيم (داعش) الإرهابي، مهمة للغاية".

وأعرب عن شكره لكافة الجهود التي بذلت لإنجاح هذه العملية الأمنية، كما أعرب عن أمله في أن تتكلل عمليات إرادة النصر بالنجاح وتحقق نتائج أعلى لعدم ترك فرصة لداعش لإعادة بناء نفسه.

وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية قد أعلنت أمس السبت انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.