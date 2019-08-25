خبراء ألمان يتوقعون استمرار ارتفاع معدل البطالة ببلادهم خلال أغسطس الجاري

كشف استطلاع حديث أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا خلال شهر أغسطس الجاري.

وأظهر استطلاع تم إجراؤه لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وشمل خبراء اقتصاد بمؤسسات مالية ألمانية كبرى أن أغلب الخبراء يتوقعون زيادة عدد العاطلين بألمانيا في آب/أغسطس الجاري بواقع 35 ألف شخص تقريبا، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى نحو 311ر2 مليون شخص.

وأوضح الخبراء أن هناك تأثيرات اقتصادية وهيكلية –في صناعة السيارات مثلا- تؤدي دورا في ذلك إلى جانب التأثيرات الموسمية المعتادة.

وذكرت كاتارينا أوترمول الخبيرة الاقتصادية بشركة أليانز الألمانية للتأمينات أنه لم يعد ممكنا توقع تراجع سريع مجددا في معدل البطالة عما قريب.

وسوف تعرض الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا إحصائياتهاها لشهر آب/أغسطس يوم الخميس القادم.

وكان عدد العاطلين قد ارتفع في شهر تموز/يوليو الماضي بإجمالي 59 ألف شخص مقارنة بما كان عليه في حزيران/يونيو، أي بنسبة 5 بالمئة، وبلغ إجمالي العدد 275ر2 مليون شخص.

وتتوقع الخبيرة بشركة أليانز أن يشهد عام 2019 بشكل عام زيادة طفيفة لمعدل البطالة مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن ذلك سيكون المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل تراجع منذ عام 2013.