ميركل: زيارة ظريف حدث مواز لأعمال قمة السبع

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وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمنتجع بياريتز الفرنسي الذي يستقبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بأنها إسهام في حل الصراع مع إيران.

وعلى هامش أعمال قمة السبع، قالت ميركل اليوم الأحد إن زيارة ظريف " حدث مواز في نفس المكان لكنها ليست حدثا خاصا بالقمة".

وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا على أن كل محاولة للتهدئة في الصراع النووي مع إيران، لها قيمتها.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان قد دعا نظيره الإيراني إلى زيارة فرنسا ويعتزم عقد لقاء معه في وقت لاحق من مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يغادر ظريف بياريتز مساء اليوم.

ويعد الصراع النووي مع إيران واحدا من أهم القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع الكبار، وتنظر الولايات المتحدة إلى إيران باعتبارها عدوا.