إخلاء شاطئ في برشلونة بإسبانيا بعد العثور على جسم متفجر في الماء

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أخلت الشرطة الإسبانية شاطئا في مدينة برشلونة اليوم الأحد بعد العثور على جسم متفجر في المياه.

وغردت الشرطة على موقع "تويتر" أن الحادثة وقعت في شاطئ "بلايا دي سانت سبستيا" وهو أقصى الشواطئ الجنوبية في المدينة الكتالونية.

وطالبت الشرطة المصطافين باتباع تعليمات الأمن، وكتبت صحيفة "إلبيريوديكو" الإسبانية أن الجسم المتفجر ربما كان من مخلفات الحرب الأهلية الإسبانية.

وذكرت وسائل إعلام استنادا إلى الشرطة أنه من المنتظر أن يقوم خبراء بإبطال مفعول الجسم المتفجر غدا الاثنين.

وتم العثور على هذا الجسم على مسافة 25 مترا من الشاطئ، وتحت عمق ثلاثة أمتار.

وأضافت وسائل الإعلام ان الشاطئ سيظل مغلقا لحين إبطال مفعول الجسم المتفجر.