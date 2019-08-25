ضبط 15 طن فول مجهول المصدر في الإسكندرية

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تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء أشرف الجندي، من ضبط مالك مخزن غير مرخص، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه؛ لحيازته 15 طنا من السلع الغذائية "الفول" معبأة داخل أجولة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، بقيام صاحب المخزن التابع لمصنع تعبئة للسلع الغذائية بتجهيز المضبوطات؛ تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق.

وبالتحفظ على المضبوطات، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان العامرية؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.