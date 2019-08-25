الاتحاد السكندري بالأبيض أمام العربي الكويتي بالبطولة العربية

أقيم اليوم الأحد، المؤتمر الفني للقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي، والمقرر إقامته غدًا في السابعة والربع مساءا بتوقيت مصر، على استاد صباح السالم، في دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال "مباراة الذهاب"، بحضور اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة، والكابتن سمير محجوب المدير الإداري.

وتقرر أن يرتدي زعيم الثغر في لقاء الغد القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء ويرتدي حارس زعيم الثغر القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء، بينما يرتدي نادي العربي القميص الأخضر والشورت الأخضر، ويرتدي حارس المرمى القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء.

وتضم بعثة الاتحاد السكندري في الكويت 22 لاعبًا وهم محمود الزنفلي ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولي ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الذى يضم طلعت يوسف مدير فنى وعبد الجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال ومجدي بهلول مدرب حراس وهاني أحمد مدرب وعمرو الأشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مدير إدارى وأحمد متولى إداري وإسلام السيد علاج طبيعي ومحمد حسن علاج طبيعي وفاروق جعفر ومحمد عبد الجليل وكريم أحمد مصور الفريق.