البيت الأبيض: ترامب نادم لعدم زيادة الرسوم الجمركية على الصين

ذكر البيت الأبيض ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نادم" لعدم زيادة الرسوم الجمركية بشكل أكبر على الصين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام قولها في بيان ، إن التعليق الذي أدلى به ترامب في وقت سابق بإمكانية إعادة النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين "قد أسيء تفسيره بشكل كبير".

وأضافت أن "الرئيس ترامب نادم لعدم رفع الرسوم بشكل أكبر".

كان ترامب قد سؤل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في فرنسا حول ما إذا كان لديه إمكانية لإعادة النظر حول تصعيد الحرب التجارية، ورد قائلا: "نعم بالتأكيد، لما لا؟".