تقارير بحدوث نحو 250 واقعة تراشق بالحجارة في كشمير الهندية

أسفرت نحو 250 واقعة تراشق بالحجارة في كشمير الهندية، عن إصابة العشرات، في ظل تصاعد التوترات منذ أن قررت نيودلهي تجريد المنطقة من وضعها الخاص قبل ثلاثة أسابيع.

وكان قد تم وضع وادي كشمير المضطرب، تحت قيود أمنية مع تقييد الاتصالات، بعد تحرك الحكومة في الخامس من أغسطس الجاري، لإلغاء القوانين التي أعطت المنطقة ذات الغالبية المسلمة، قدرا أكبر من الحكم الذاتي، وقسمتها إلى منطقتين تدار كل منهما بصورة اتحادية.

وعلى الرغم من أعمال القمع، هناك احتجاجات متكررة ضد هذه الخطوة، تحول بعضها إلى أعمال عنف.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية بوقوع ما يقرب من 250 واقعة تراشق بالحجارة في الوادي، خلال الفترة بين 5 و22 من أغسطس الجاري، وقع 220 منها في مدينة سريناجار الرئيسية فقط.

وأوضح التقرير أن هناك 56 فردا على الأقل من قوات الشرطة شبه العسكرية، أصيبوا في أعمال العنف، كما تضررت نحو 25 سيارة.

وتقوم السلطات برفع وإعادة فرض القيود المفروضة على تنقل الأشخاص وتجمعهم، بالاضافة إلى فتح المحال التجارية في المناطق الحساسة التي شهدت حدوث احتجاجات أو وقوع أعمال عنف.

يذكر أن قرار الهند بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقطاع الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرض حالة من التدابير الأمنية المشددة عليه، كان قد أدى إلى إثارة التوتر مع باكستان .وكانت الجارتان قد سبق لهما خوض حربين بسبب كشمير.

وتسيطر كل من الهند وباكستان على أحد شطري كشمير، غير أن كل جانب منهما يطالب بالسيطرة على الإقليم برمته منذ أن حصلا على الاستقلال من بريطانيا عام 1947.