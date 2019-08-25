 مقتل 3 عناصر من حزب الله في القصف الإسرائيلي على سوريا أمس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 عناصر من حزب الله في القصف الإسرائيلي على سوريا أمس

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 11:35 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 11:35 ص

أفادت مصادر إيرانية، صباح اليوم الأحد، بمقتل 3 من عناصر حزب الله اللبناني في القصف الإسرائيلي على سوريا أمس، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها منذ قليل.

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