مقتل 3 عناصر من حزب الله في القصف الإسرائيلي على سوريا أمس

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أفادت مصادر إيرانية، صباح اليوم الأحد، بمقتل 3 من عناصر حزب الله اللبناني في القصف الإسرائيلي على سوريا أمس، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها منذ قليل.