سكاى نيوز: سماع دوى انفجار فى جنوب لبنان والسبب مازال غير واضح

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أفادت وكالة أنباء سكاي نيوز عربية بأنه تم سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت والسبب ما يزال غير واضح

وسنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها