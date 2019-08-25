سكاى نيوز: سماع دوى انفجار فى جنوب لبنان والسبب مازال غير واضح

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بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
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أفادت وكالة أنباء سكاي نيوز عربية بأنه تم سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت والسبب ما يزال غير واضح
وسنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها