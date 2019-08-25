 سكاى نيوز: سماع دوى انفجار فى جنوب لبنان والسبب مازال غير واضح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سكاى نيوز: سماع دوى انفجار فى جنوب لبنان والسبب مازال غير واضح

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 2:34 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 2:34 ص

أفادت وكالة أنباء سكاي نيوز عربية بأنه تم سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت والسبب ما يزال غير واضح

وسنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها


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