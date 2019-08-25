ولي عهد الكويت يبحث مع وزير خارجية بولندا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مع وزير خارجية بولندا ياتزيك تشابوتوفيتش، والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بقصر بيان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير خارجية بولندا قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية، من المقرر أن يلتقي خلالها عددا من المسئولين الكويتيين.