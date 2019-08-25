 فرنسا: مواقع التواصل الاجتماعي ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية رغم التأجيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا: مواقع التواصل الاجتماعي ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية رغم التأجيل

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو في صورة بعد مقابلة مع رويترز في باريس يوم 25 يونيو حزيران 2019. تصوير: شارل بلاتيو - رويترز.
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو في صورة بعد مقابلة مع رويترز في باريس يوم 25 يونيو حزيران 2019. تصوير: شارل بلاتيو - رويترز.
بياريتس (فرنسا) (رويترز)
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:20 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:20 ص

قالت فرنسا إنها تشعر بالتفاؤل حيال توقيع منصات للتواصل الاجتماعي مقرها الولايات المتحدة، بما يشمل فيسبوك وسناب شات، لتعهد بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت رغم تأجيل الأمر في اللحظات الأخيرة.

وكانت فرنسا، التي تستضيف قمة مجموعة السبع في بياريتس، تأمل في البداية في إقناع كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقيع على ما يسمى ”ميثاق الإنترنت المفتوح والحر والآمن“ يوم الجمعة وفقا للبرنامج الرسمي لأعمال القمة.

لكن المراسم لم تتم وقال راديو أوروبا1 إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات حتى لا يوقعوا على هذا التعهد علنا. ونفت واشنطن فيما بعد ممارسة مثل تلك الضغوط.

 وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو‭ ‬يوم السبت إن التوقيع تأجل فحسب وإنه سيتم يوم الاثنين.

وأضاف ”الفكرة في البداية كانت حث المنصات على القدوم إلى بياريتس وحتى الآن تعارض الولايات المتحدة توقيع هذا التعهد“.

وتابع قائلا ”دبلوماسيا كان أمرا حساسا أن نجعل منصات أمريكية تأتي لبياريتس وتوقيع شيء في ظل عدم وجود الرئيس الأمريكي هناك“.

 وقال ”لا شك في حقيقة أن شبكات التواصل الاجتماعي ستوقع التعهد“.

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الحكومة الأمريكية لم تتخذ موقفا من المبادرة ولم تضغط على الشركات الأمريكية من أجل عدم التوقيع.

وأضاف أن شركات القطاع تجمعت للتخفيف من صياغة المبادرة وأن البيت الأبيض لا يزال يقيمها.

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