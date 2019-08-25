الوكالة اللبنانية: إسرائيل تكثف دورياتها على الحدود

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الأحد بأن الجيش الاسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة.

وأضافت الوكالة: "آليات نوع هامر شوهدت في محور العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة".

كما لوحظت "حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة، في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع (إسرائيلية) بدون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ".

وشهدت سماء العاصمة بيروت صباح اليوم تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، على علو منخفض. كما نفذ الطيران الإسرائيلي تحليقا على علو منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

وتأتي هذه التوترات بعد ساعات من سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجار أخرى في سماء بيروت فجر اليوم.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه أن إحدى الطائرتين سقطت أرضا بينما انفجرت الثانية في الأجواء مسببة أضرارا مادية.