تركيا: المركز المشترك مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا بدأ عملياته

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم السبت إن مركز العمليات التركية الأمريكية المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل.

كانت تركيا والويات المتحدة قد اتفقتا على إقامة مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على الحدود مع شمال شرق سوريا لكن الاقتراح لم يتضمن تفاصيل بشأن عمق المنطقة أو الهيكل القيادي للقوات التي ستعمل هناك.

ونقلت الوكالة عن أكار قوله ”مركز العمليات المشتركة بدأ العمل بكامل طاقته. قيادة المركز ستكون بجنرال أمريكي وجنرال تركي“.

وقال الكوماندر شون روبرتسون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية‭ ‬(البنتاجون) إن جنرالين أحدهما أمريكي والآخر تركي قاما يوم السبت بأول مهمة استطلاع جوية مشتركة فوق شمال شرق سوريا.

وأضاف روبرتسون إن الطلعة الاستطلاعية ومركز التنسيق المشترك الذي تم انشاؤه الأسبوع الماضي ” يثبتان الالتزام بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن حدودها الجنوبية“ وسيساعدان على ضمان ”الأمن في شمال شرق سوريا حتى لا يتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من الظهور من جديد“.وهناك خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن خططهما لمنطقة شمال شرق سوريا حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.