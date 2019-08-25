برشلونة يبحث عن أول فوز في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس

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يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة مرة أخرى لتشكيلة فريق برشلونة، عندما يستضيف فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويبحث برشلونة عن تحقيق أول انتصار له في الدوري أمام بيتيس، خاصة وأن الفريق تعرض للهزيمة بهدف نظيف أماما أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للموسم، ولكن الفريق يأمل أن يستعيد توازنه بعودة قائد الفريق ميسي.

وغاب ميسي عن فترة إعدادا ما قبل الموسم وأول مباراة بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) ولكنه تدرب بشكل طبيعي أمس الأربعاء قبل عودته المحتملة في مباراة الأحد.

وتعرض المهاجمانن الآخران لويس سواريز وعثمان ديمبلي لإصابات أمام أتلتيك بلباو ولن يكونا جاهزين لمواجهة بيتيس، ولكن ميسي يمكنه أن يشكل ثنائيا خطيرا مع الفرنسي أنطوان جريزمان، أو ربما يشارك من مقاعد البدلاء.

ويأمل المدير الفني لبرشلونة فالفيردي أن يكون لجريزمان دور أكبر في مباراة الأحد عما ظهر به في مباراة أتلتيك بلباو، حيث اختفى تماما اللاعب الفرنسي في المباراة الافتتاحية.

وقال مدرب برشلونة :"إذا كان قريبا من منطقة الجزاء بإمكانه إنهاء الهجمة، يتحرك بشكل جيد، ولكن يجب أن تهيمن على المباراة لتجعل هذا يحدث".

وأضاف :"نتوقع الكثير من كل اللاعبين وعليه أن يتحسن في المباراة أكثر من ذلك".

وذاق بيتيس أيضا طعم الهزيمة في الجولة الافتتاحية، بعد خسارته 1 / 2 أمام بلد الوليد، الذي يحل ضيفا على ريال مدريد بعد غد السبت.

واستهل أتلتيكو مدريد موسمه بالفوز على خيتافي ويلتقي يوم الأحد مع فريق ليجانيس.

وكان لنجم فترة الانتقالات الصيفية جواو فيليكس لحظات لامعة في مباراته الأولى، ولكن المدرب دييجو سيميوني يعتقد أن هناك الكثير سيأتي من المهاجم البرتغالي.

وأوضح سيميوني :"أول مباراة في الدوري ليست سهلة. إنها معقدة".

وأضاف :" كفرد، فيليكس أظهر قوته ونتمنى أن تظهر هذه المواقف كثيرا. يجب أن يواصل التطور".

وفي بقية مباريات هذه الجولة يلتقي ألافيس مع إسبانيول، وريال مايوركا مع ريال سوسيداد.