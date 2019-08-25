ماكرون: لا تفويض من السبع الكبار بشأن التواصل مع إيران باسم المجموعة

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن يكون قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أعطوه "تفويضا" لإجراء محادثات مع إيران باسم المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح: "مجموعة السبع منتدى غير رسمي، ولا يوجد شئ اسمه تفويض رسمي يعطيه أحد لآخر داخل مجموعة السبع".

إلا أن ماكرون أوضح أنه سيواصل المشاورات مع الجمهورية الإسلامية "باسم فرنسا ولكن ... في ضوء المشاورات التي جرت أمس" بين دول المجموعة.

كانت مصادر دبلوماسية فرنسية ذكرت في وقت سابق أن قادة المجموعة فوضوا ماكرون للتواصل مع إيران لتهدئة التوترات، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرعان ما نفى الأمر.

وقد تزايدت التوترات بصورة حادة في الخليج خلال الأشهر الماضية في ظل مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي.

ونفى ترامب أن يكون قد صادق على قرار صادر عن مجموعة السبع بتفويض ماكرون بالحديث مع إيران باسم المجموعة، إلا أنه لفت إلى أنه لا يعارض فكرة التواصل.

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،: "لا يمكننا أن نمنع الناس من الحديث. إذا ما كانوا يريدون الحديث، فبإمكانهم ذلك".

وأضاف أنه يدعم أي تواصل يقوم به ماكرون بهدف تهدئة التوترات، مشيرا إلى أن آبي يسعى أيضا للتواصل مع إيران. وقال: "سنقوم بتواصل خاص بنا".