تقارير: مشاورات لجونسون بشأن إغلاق البرلمان قبيل خروج بريطانيا

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أجرى مشاورات قانونية حول إمكانية إغلاق البرلمان بشكل مؤقت حتى وقت قصير قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية الصادرة اليوم الأحد أن جونسون استشار المدعي العام البريطاني جيفري كوكس حول مدى إمكانية غلق البرلمان اعتبارا من التاسع من سبتمبر المقبل ولمدة خمسة أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن جونسون تلقى الإجابة بالقول إن هذا الأمر ممكن تماما ما لم تكن هناك محاولة أمام القضاء في هذه الفترة لمنع تنفيذ هذه الخطوة.

واستندت الصحيفة إلى رسالة إلكترونية مسربة من دوائر حكومية، وحسب الصحيفة فإن الرسالة تعلقت بخطة لمنع النواب الدفع باتجاه تمديد فترة الخروج مرة أخرى.

ولم يتم التأكيد رسميا على هذه المناورة التي أُطْلِقَ عليها "تأجيل".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البريطاني سيعود من عطلته الصيفية في الثالث من الشهر المقبل، ويسعى جونسون إلى خروج بلاده من التكتل في الموعد المحدد حتى بدون اتفاق إذا لزم الأمر.

وكان جون بيركاو، رئيس البرلمان البريطاني، قد صرح مؤخرا بأن البرلمان يمكن أن يوقف خروج بريطانيا بدون اتفاق.