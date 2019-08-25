أندية الصعيد ومطروح تناقش مع عبدالغنى سبل التعاون مع جمعية المحترفين

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استقبل مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بمقر الجمعية عدد من رؤساء مجالس إدارات أندية الأقصر وأسوان وذلك من أجل بحث سبل التعاون ما بين هذه الاندية والجمعية.

حيث أكد مجدى عبدالغنى أن الجمعية تقوم بتقديم كافة الدعم والمساندة لكل أندية مصر سواء لاعبين أو رؤساء مجالس الأندية حيث أن دور جمعية اللاعبين المحترفين الاهتمام باللاعبين والوقوف إلى جانبهم ورد حقوقهم فى إى مشكلة تحدث.

و أضاف عبدالغنى أن الجمعية تقوم بعلاج اللاعبين و أنها تجرى كافة العمليات لهم مما يخفف من العبء على مجالس إدارات الأندية

كما قام مجدى عبدالغنى بتسليم أندية الأقصر وأسوان طاقم رياضى كامل للفريق الاول بكل نادى كدعم من الجمعية لهما.

كما التقى عبدالغنى مع أندية مطروح حيث استقبل بمقر الجمعية سعد أبوصندوق رئيس مجلس ادارة نادى الرجاء وكذلك رئيس مجلس إدارة نادى الحرية

وفى نهاية الاجتماع قدمت أندية الصعيد ومطروح شكرها لمجدى عبدالغنى على الدور الذى يقوم به من أجل دعم وخدمة الأندية واللاعبين وعلى الارتقاء وتفعيل دور جمعية اللاعبين المحترفين فى خدمة الاندية وكرة القدم المصرية.