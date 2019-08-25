وزير البترول يبحث مع رئيس الغرفة العربية الأمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع ديفيد آل فيليبس رئيس الغرفة العربية الأمريكية ورئيس (JNG) الصينية المتخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لحماية البيئة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الملا - في بيان اليوم الأحد - أن قطاع البترول يضع على قائمة أولوياته السلامة وحماية البيئة في مختلف الأنشطة البترولية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في إطار برنامج الوزارة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشار إلى أن اللقاء شمل أيضاً إشادة رئيس الغرفة العربية الأمريكية بالزيارتين الناجحتين لوفدي الإدارة المتوسطة للولايات المتحدة الأمريكية التي نظمتها الغرفة خلال الفترة الماضية في إطار برنامج تأهيل شباب الكوادر البشرية وشملت زيارة العديد من شركات معامل التكرير والموانئ.

ونوه الملا إلى الاهتمام الكبير من جانب الشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع البترول المصري في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مختلف المجالات البترولية وخاصة في مجال البحث عن البترول والغاز وتحديث وإقامة معامل تكرير جديدة فضلاً عن تطوير الموانئ والاهتمام المتزايد بالأمان الصناعي وحماية البيئة وتطوير وتحديث قطاع البترول.

كما تم خلال اللقاء استعراض التكنولوجيات الجديدة لحماية البيئة للشركة الصينية والتطبيقات الجديدة في مجال التكرير وخاصة في مجال معالجة الغازات وإزالة الكبريت وإنتاج أسمدة كبريتات الأمونيا وتحقيق عائدات إضافية، وأبدى رئيس الشركة الصينية اهتمامهم بالعمل في مصر وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التي يتم استخدامها في العديد من المشروعات بالدول التي يعملون بها.